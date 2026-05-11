Estate 2026 assegnati San Giacomo e Parco Goisis a Bergamo Nessuna domanda per la Trucca
LE NOMINE. Le attività dal 30 maggio al 13 settembre. Nessuna candidatura per il Parco della Trucca, dove l’amministrazione sta valutando una soluzione alternativa. Sono stati assegnati il Baluardo San Giacomo e l’area esterna al Parco Goisis nell’ambito del bando del Comune di Bergamo per la concessione di spazi pubblici destinati ad attività socio-animative e di somministrazione durante l’estate 2026. Nessuna candidatura, invece, è stata presentata per il Parco Martin Lutero alla Trucca, dove l’amministrazione è già al lavoro per individuare una soluzione alternativa. La delibera con le linee di indirizzo era stata approvata dalla Giunta comunale ai primi di aprile e riguardava tre aree cittadine: lo spalto San Giacomo, il Parco Goisis e il Parco della Trucca.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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