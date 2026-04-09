Estivi confermati al Goisis e alla Trucca In Città Alta torna il baluardo di San Giacomo

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato le linee di indirizzo per le concessioni degli spazi pubblici destinati alle attività socio-animative con somministrazione di cibi e bevande per l’estate 2026. Le iniziative estive sono confermate al Goisis e alla Trucca, mentre in Città Alta torna il baluardo di San Giacomo. La decisione riguarda le modalità di assegnazione degli spazi cittadini per le attività previste durante la prossima estate.

Bergamo. La Giunta Carnevali ha approvato la delibera che le alle linee di indirizzo per la concessione degli spazi cittadini destinati alle attività socio-animative, accompagnate da somministrazione di cibi e bevande, per l’estate 2026. In Città Alta l’estivo si sposterà dal San Michele al baluardo di San Giacomo, sempre lungo le Mura (già utilizzato in passato). Restano invece confermati, al di fuori dal borgo storico, gli spazi del parco Goisis e del parco della Trucca. Le aree saranno concesse dal 30 maggio al 13 settembre, con orari precisi per la conclusione delle attività di somministrazione: dalla domenica al giovedì sarà consentito proseguire fino all’1 di notte (per il baluardo di San Giacomo e il parco Goisis) e fino a mezzanotte al parco della Trucca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Baluardo di San GiacomoGiovedì 16 aprile online il bando pubblico per gli spazi estivi a Bergamo per l'estate 2026. Alla Trucca tariffa ridotta. bergamonews.it

Mini bando per lo spazio estivo dell’Edoné. E in Città Alta il Comune cerca un’areaLa riapertura da maggio a settembre. Edonè: «Ci faremo trovare pronti». Sant’Agostino e San Michele inutilizzabili per lavori. Gandi: «Stiamo valutando alternative». ecodibergamo.it