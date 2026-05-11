Esplode la tensione al GF Vip Alessandra Mussolini stufa di Francesca Manzini | Falsona litighi per le clip

Al Grande Fratello Vip, si sono accese nuove tensioni tra alcuni concorrenti. Alessandra Mussolini ha rivolto parole dure a Francesca Manzini, accusandola di essere falsa e di cercare litigi per ottenere clip televisive. La discussione è diventata più accesa, con Mussolini che ha espressamente detto a Manzini di averne abbastanza, usando un linguaggio piuttosto diretto. La situazione ha attirato l’attenzione di altri partecipanti e dei telespettatori.

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