Esplode la tensione al GF Vip Alessandra Mussolini stufa di Francesca Manzini | Falsona litighi per le clip
Al Grande Fratello Vip, si sono accese nuove tensioni tra alcuni concorrenti. Alessandra Mussolini ha rivolto parole dure a Francesca Manzini, accusandola di essere falsa e di cercare litigi per ottenere clip televisive. La discussione è diventata più accesa, con Mussolini che ha espressamente detto a Manzini di averne abbastanza, usando un linguaggio piuttosto diretto. La situazione ha attirato l’attenzione di altri partecipanti e dei telespettatori.
Al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini contro tutti. Alessandra Mussolini non ci ha visto più e si è scagliata contro di lei: "Hai rotto i cog***. Stai attaccando tutti con le tue bugie, le tue follie e il tuo copione".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Sale la tensione al GF Vip 8. Francesca Manzini alza il pugno, Alessandra Mussolini: "Menami"
Leggi anche: Gf Vip, Francesca Manzini sbotta contro Alessandra Mussolini per un ballo: “Sto per svenire dallo stress”
Argomenti più discussi: Esplode la tensione al GF Vip, Alessandra Mussolini stufa di Francesca Manzini: Falsona, litighi per le clip; GF Vip, caos nella Casa: Alessandra Mussolini pronta a lasciare dopo 6 nomination, poi l'attacco a Elia e Berry; Rissa al GF Vip, Antonella impazzisce contro la Mussolini; GF Vip, lite furiosa tra Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini: 'Inventi tutto, metti la gente nei guai'.
Al GF Vip la tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini esplode: urla, insulti e testate alla porta per i trucchi. - facebook.com facebook