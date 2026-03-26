Nella casa del Grande Fratello Vip 8 si sono verificati momenti di tensione tra due concorrenti. Durante un confronto, una delle partecipanti ha alzato il pugno, mentre l’altra ha chiesto di essere colpita. La situazione ha portato a accuse di aggressività e a un confronto che si è interrotto, creando una frattura tra i presenti.

Tra filosofia e provocazioni, lo scontro tra Mussolini e Manzini divide la casa. Le accuse di aggressività e il confronto mancato segnano una frattura sempre più evidente. La convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 8 si fa ogni giorno più complicata. Con il passare del tempo, infatti, emergono malumori, rivalità e antipatie personali che stanno accendendo gli animi dei concorrenti. Tra i contrasti più discussi delle ultime ore c'è quello tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini, protagoniste di un duro botta e risposta che ha attirato l'attenzione del pubblico. Lo scontro tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini A raccontare l'episodio è stata Alessandra Mussolini, che ha confidato quanto accaduto ad Antonella Elia il giorno dopo la diretta del 24 marzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sale la tensione al GF Vip 8. Francesca Manzini alza il pugno, Alessandra Mussolini: "Menami"

Articoli correlati

Gf Vip, la grave accusa di Alessandra Mussolini a Francesca Manzini: “Mi vuoi menare? Fallo”Clima sempre più teso nella casa del Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore è esploso un nuovo caso che coinvolge direttamente Alessandra...

Ma avete visto cosa è successo tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini? Pugni e brutti gesti: GF VIP in tiltNella casa del Grande Fratello Vip basta poco per far esplodere tensioni già latenti, e questa volta il confronto è degenerato in uno scontro acceso...

Tutto quello che riguarda Francesca Manzini

Il grave gesto di Francesca Manzini al Grande Fratello Vip 2026: Mussolini vuota il sacco – VIDEOTensione al Grande Fratello Vip tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini: spunta il racconto di un gesto sopra le righe e volano accuse anche sul comportamento in Casa. gay.it

GF Vip, Francesca Manzini e Alessandra Mussolini arrivano alle mani? | Le ho detto di menarmiFrancesca Manzini e Alessandra Mussolini ai ferri corti al GF Vip: la lite arriva alle mani? Cos'ha raccontato Alessandra ... ilsussidiario.net