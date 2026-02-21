Escursione a Monte Palmeto | trekking sull' altopiano tra Terrasini e Carini alla scoperta di panorami mozzafiato

Un’escursione a Monte Palmeto rivela uno dei tesori nascosti della Sicilia occidentale. Durante il trekking, i visitatori attraversano un altopiano tra Terrasini e Carini, con viste che si estendono sul Golfo di Castellammare e sull’Isola delle Femmine. La salita porta a scoprire paesaggi incontaminati e punti panoramici spettacolari. Molti escursionisti scelgono questa destinazione per la tranquillità e la bellezza dei luoghi. La passeggiata si conclude con un panorama che lascia senza fiato.

Monte Palmeto è uno dei gioielli nascosti della Sicilia occidentale, un altopiano che si erge maestoso tra Terrasini e Carini, offrendo panorami mozzafiato che spaziano dal Golfo di Castellammare fino all'Isola delle Femmine. Partiremo lasciando le auto nei pressi del cancello forestale del Bosco Palmeto. Da lì, comincerà il nostro viaggio nella natura autentica.? Non è raro avvistare poiane e altre specie di uccelli rapaci.?Proseguiremo verso la cima di Monte Palmeto, a 645 metri di altitudine, da cui si gode una vista spettacolare che abbraccia Terrasini, Cinisi, l'aeroporto di Palermo e, nelle giornate più limpide, l'isola di Ustica: raggiungeremo punti panoramici che vi lasceranno senza fiato.