Escursione tra boschi acqua e pietra | sulle tracce delle streghe delle Lessinia

Un’escursione nella Lessinia permette di esplorare un paesaggio caratterizzato da boschi, valloni stretti e formazioni rocciose. Il percorso attraversa aree naturali ricche di vegetazione e presenta elementi geologici di rilievo. L’itinerario si svolge tra valloni scolpiti dall’acqua, chiamati vaj, e ambienti immersi nel verde, offrendo uno scorcio sulla varietà del territorio. La zona è storicamente legata a leggende e ricerche di tracce di pratiche antiche.

Un’escursione alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi della Lessinia! Il percorso si snoda tra caratteristici vaj, stretti solchi vallivi scavati dall’acqua, immersi in un ambiente naturale ricco e vario, tra vegetazione e affascinanti formazioni rocciose. Durante il cammino incontreremo.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Escursione nel cuore della Lessinia, tra boschi, pascoli, erbe selvatiche e leggendeScopri il fascino autentico della Lessinia con un’escursione che ti condurrà anche in luoghi poco conosciuti, lontani dalla folla e ricchi di... "Tra acqua e pietra: insediamenti umani in Lessinia centrale"Il primo di quattro cammini per scoprire la storia più antica della Lessinia attraverso le tracce lasciate dagli esseri umani nel paesaggio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Escursione alla Cascata del Paradiso; 4 trekking panoramici vicino a Milano da fare in primavera; Escursione in San Rossore tra Cascine vecchie e Cascine nuove; 25 aprile Etna sud: soft trekking tra rifugi, colate e boschi. Weekend di dog trekking nella catena del LagoraiTre giorni di escursioni con il cane tra boschi alpini, laghi d’alta quota e pascoli di montagna: dal 15 maggio è in programma un weekend di dog trekking nella Valle dei Mòcheni, nel Trentino oriental ... trentotoday.it Friuli autentico: seguire il corso del fiume Torre tra cascate nascoste e boschi autunnaliIl Friuli è una terra di confine che custodisce un cuore selvaggio e autentico nelle sue aree montane, laddove decine di corsi d’acqua hanno plasmato ciascuno la sua valle. Uno di questi è il Torre, ... siviaggia.it Stilo: 32enne disperso durante un'escursione ritrovato dopo ore di ricerche facebook Alcune foto dell'escursione ad anello al Monte Ciarm (1882 m) di oggi (sottosezione CAI Viù) x.com