Esce di strada col trattore e precipita nel pendio | è grave
Nella giornata di ieri, domenica 10 maggio, un incidente ha coinvolto un trattore che è uscito di strada e si è ribaltato in un pendio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno riscontrato la presenza di una colonna di fumo densa e scura, probabilmente causata dall’olio idraulico bruciato o evaporato dal mezzo incidentato. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo, poiché la gravità delle condizioni del conducente era elevata.
Una grande e densa colonna di fumo (probabilmente causato dall’olio idrauliche evaporato o bruciato dal mezzo incidentato) e la consapevolezza che non c’era nemmeno un minuto da perdere: è ciò con cui hanno dovuto fare i conti nella giornata di ieri, domenica 10 maggio, i vigili del fuoco di.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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