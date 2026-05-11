Esce di strada col trattore e precipita nel pendio | è grave

Nella giornata di ieri, domenica 10 maggio, un incidente ha coinvolto un trattore che è uscito di strada e si è ribaltato in un pendio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno riscontrato la presenza di una colonna di fumo densa e scura, probabilmente causata dall’olio idraulico bruciato o evaporato dal mezzo incidentato. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo, poiché la gravità delle condizioni del conducente era elevata.

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Una grande e densa colonna di fumo (probabilmente causato dall’olio idrauliche evaporato o bruciato dal mezzo incidentato) e la consapevolezza che non c’era nemmeno un minuto da perdere: è ciò con cui hanno dovuto fare i conti nella giornata di ieri, domenica 10 maggio, i vigili del fuoco di.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meris muore a 55 anni schiacciato dal trattore che stava riparando: «Era posato e capace» Notizie correlate Scena, trattore precipita nel pendio: uomo ferito e soccorso col Pelikan 1? Domande chiave Come ha fatto il trattore a superare il muretto di contenimento? Cosa hanno scoperto i vigili del fuoco tra la colonna di fumo?... Camion dei rifiuti esce di strada e precipita nel meleto: ferito un 36enneA Sernio l'incidente lungo la statale 38: il mezzo pesante è finito circa cinque metri sotto la carreggiata. Argomenti più discussi: VERGHERETO: Esce di strada e si ribalta col furgone, morto conducente; Calliano, esce di strada sulla statale 12 con il Caddy: morto un uomo di 32 anni; Esce di strada e viene sbalzato nel fosso, grave motociclista in Friuli; Esce di strada con il camioncino e si ribalta in una scarpata - Foto.