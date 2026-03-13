Camion dei rifiuti esce di strada e precipita nel meleto | ferito un 36enne

Un camion dei rifiuti è uscito di strada questa mattina intorno alle 11, finendo nel meleto. A bordo c'era un uomo di 36 anni che è rimasto ferito nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare quanto accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di messa in sicurezza.

A Sernio l'incidente lungo la statale 38: il mezzo pesante è finito circa cinque metri sotto la carreggiata. Il conducente trasportato a Sondalo Un camion che trasportava rifiuti è uscito autonomamente di strada nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11.50, lungo la statale 38 a Sernio, precipitando per circa cinque metri nel meleto sottostante la carreggiata. Nell’incidente è rimasto coinvolto il conducente, un uomo di 36 anni, soccorso e trasportato all’ospedale di Sondalo. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante avrebbe perso il controllo finendo fuori dalla sede stradale e compiendo un volo nel terreno agricolo sottostante. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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