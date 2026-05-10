Scena trattore precipita nel pendio | uomo ferito e soccorso col Pelikan 1

Un trattore è caduto da un pendio, ferendo un uomo che è stato soccorso con il velivolo Pelikan 1. Le autorità stanno indagando su come il mezzo sia riuscito a superare il muretto di contenimento. I vigili del fuoco hanno trovato una colonna di fumo sul luogo dell’incidente, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui danni. La scena resta sotto osservazione.

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? Domande chiave Come ha fatto il trattore a superare il muretto di contenimento?. Cosa hanno scoperto i vigili del fuoco tra la colonna di fumo?. Perché la pendenza di via Pichler ha reso il soccorso così difficile?. Quali sono le reali condizioni cliniche dell'uomo trasportato con il Pelikan 1?.? In Breve L'incidente è avvenuto domenica 10 maggio intorno a mezzogiorno in via Pichler.. Soccorso coordinato tra Vigili del Fuoco di Scena e Verdines, Croce Bianca e Rossa.. Ferito trasportato con elicottero Pelikan 1 all'ospedale di Bolzano dopo stabilizzazione.. Pericolo evidenziato per la gestione muretti e stabilità versanti nei terreni agricoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scena, trattore precipita nel pendio: uomo ferito e soccorso col Pelikan 1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Soccorso nel bosco di Tollegno: 60enne precipita da un pendio scoscesoUn uomo di 60 anni, residente nel comune di Tollegno, ha subito delle lesioni dopo una caduta accidentale lungo un pendio boschivo avvenuta nella... Incidente con il trattore nelle campagne di Fondi: un uomo ferito soccorso dall'eliambulanzaUn incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio, nel territorio di Fondi. Argomenti più discussi: Scena, precipita con il trattore nel pendio: il ferito portato in elicottero all’ospedale San Maurizio; Tragedia tra i boschi: trattore precipita in un burrone, morto il conducente; Tragedia sfiorata, trattore precipita sui binari e viene travolto da un treno: gravissimo un 40enne, bloccata la linea del Brennero; Valdobbiadene, si ribalta col trattore e precipita nel dirupo: morto un agricoltore.