Esami istologici solo promesse | campioni fermi
Le promesse fatte dalla Giunta regionale riguardo all’assunzione di nuovi medici sembrano scontrarsi con i dati ufficiali delle Aziende sanitarie. In aula, l’assessore alla Sanità aveva garantito l’arrivo di professionisti, ma gli esami istologici e i documenti mostrano che i campioni sono ancora fermi e nessun nuovo medico è stato effettivamente assunto. Questa discrepanza mette in discussione le dichiarazioni ufficiali fatte pubblicamente.
Le promesse della Giunta regionale si scontrano con la dura realtà dei documenti ufficiali che sconfessano l’assessore alla Sanità: mentre in aula si rassicurava il Consiglio sull’arrivo di nuovi medici, gli atti delle Ast dicono il contrario. Il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti, lancia un duro affondo sulla gestione della diagnostica oncologica nelle Marche, definendola una "gestione fallimentare" che pregiudica le chance di guarigione dei pazienti. Nei giorni scorsi al Carlino l’assessore regionale Paolo Calcinaro ha annunciato l’avvenuta esternalizzazione per un migliaio di vetrini (dalla provincia di Ancona) per recuperare l’arretrato e un appalto più corposo che dovrebbe partire a breve.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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