Esami istologici solo promesse | campioni fermi

Le promesse fatte dalla Giunta regionale riguardo all’assunzione di nuovi medici sembrano scontrarsi con i dati ufficiali delle Aziende sanitarie. In aula, l’assessore alla Sanità aveva garantito l’arrivo di professionisti, ma gli esami istologici e i documenti mostrano che i campioni sono ancora fermi e nessun nuovo medico è stato effettivamente assunto. Questa discrepanza mette in discussione le dichiarazioni ufficiali fatte pubblicamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui