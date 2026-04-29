Incendio all'Istituto dei tumori Pascale di Napoli distrutti alcuni campioni istologici | si cercano i pazienti

Un incendio si è verificato presso l'Istituto Fondazione Pascale di Napoli, specializzato nella cura dei tumori. L’incendio ha causato la distruzione di alcuni campioni istologici conservati in laboratorio. Le autorità stanno cercando di rintracciare i pazienti coinvolti, mentre sono in corso le operazioni di spegnimento e di verifica dei danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari.

Incendio all'Istituto Fondazione Pascale di Napoli, specializzato nella cura dei tumori: distrutti alcuni vetrini istologici. L'Ente: "Stiamo cercando di identificare a chi appartengono".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incendio all’Istituto dei tumori di Napoli, distrutti campioni biologiciTempo di lettura: 2 minutiNella notte di venerdì scorso si è verificato un incendio nel reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto dei Tumori di... Lotta al dolore nei pazienti oncologici: all'Istituto Tumori di Bari protocolli innovativi con la cannabis medicinaleSiglato un accordo, della durata di due anni, per sviluppare nuove ricerche cliniche nell'ambito della terapia del dolore e delle cure palliative... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Parco Verde Caivano: Coldiretti Campania incontra gli studenti; Napoli: fa violentare la madre disabile dal compagno e la filma, due arresti; Dalla robotica alla Ia, a Napoli il futuro della chirurgia mini-invasiva. Incendio all'Istituto dei tumori di Napoli: distrutti campioni biologiciNella notte di venerdì scorso si è verificato un incendio presso il reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto dei Tumori di Napoli, diretto dal dott. Gerardo ... ilmattino.it Fiamme all’Istituto dei Tumori di Napoli, distrutti alcuni campioni biologiciUn incendio si è verificato nella notte di venerdì scorso nel reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto dei Tumori di Napoli, struttura diretta dal dottor ... cronachedellacampania.it Un nuovo studio che porta, tra e altre, la firma dell’Istituto Pascale di Napoli, riscrive l’evoluzione del cancro: è stato individuato il “motore” dell’aggressività delle patologie oncologiche, un nuovo importante traguardo per la ricerca e per il trattamento della mal - facebook.com facebook