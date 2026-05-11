Recentemente è stata ripristinata e rimessa in vista la targa storica dei Santi Romano, situata presso la sede dell’Ersu di Palermo. La targa, risalente al 1970, ha rappresentato un simbolo per gli studenti e il personale dell’ente. Alla fine degli anni Settanta, il presidente dell’Ersu era una figura di rilievo, anche se il suo nome non è stato specificato. La targa ha un significato particolare legato alla storia dell’ente e alla sua relazione con gli studenti.

? Punti chiave Chi era il presidente dell'Ersu alla fine degli anni Settanta?. Perché quella targa del 1970 è così importante per gli studenti?. Come influenzerà questo restauro la gestione futura degli immobili universitari?. Cosa nasconde il legame tra la residenza e le alte sfere dello Stato?.? In Breve Targa risale al 1970 e celebra le radici dell'ente Ersu Palermo.. Mattarella fu presidente dell'opera universitaria alla fine degli anni Settanta.. L'Ersu ha assunto l'identità attuale il 1° gennaio 2023.. Intervento inserito in un piano di gestione del patrimonio immobiliare studentesco.. L’ingresso della Residenza universitaria Santi Romano in viale delle Scienze ha riacquistato splendore grazie alla pulizia profonda di una storica targa in marmo che risale al 1970.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ersu Palermo: torna a splendere la targa storica dei Santi Romano

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Ersu Palermo, ripulita la targa storica in viale delle Scienze: sarà dedicata a Sergio Mattarella dlvr.it/TSTHpc x.com