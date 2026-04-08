A Bari è stata inaugurata una targa commemorativa dedicata a Nicola Maiorano, capitano aviatore deceduto durante il primo conflitto mondiale. La cerimonia si è svolta questa mattina e ha visto la presenza del sindaco della città e della presidente del V Municipio, che hanno svelato ufficialmente il nuovo segno di memoria. La targa si trova a Palese, nel luogo legato alla figura di Maiorano.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, e la presidente del V Municipio, Maristella Morisco, hanno svelato questa mattina la targa commemorativa dedicata al capitano aviatore Nicola Maiorano, figura emblematica di Palese scomparsa durante il primo conflitto mondiale. L’evento si è svolto presso la facciata del Municipio, dove il manufatto è stato posizionato dopo un accurato intervento di restauro. Il ricordo di questo pilota, che perse la vita in un incidente aereo il 7 aprile 1918 all’età di 26 anni, è stato così restituito alla collettività locale. La cerimonia ha la partecipazione attiva di esponenti dell’Associazione Arma Aeronautica e di Fratres, sottolineando l’importanza di questo atto di recupero della memoria storica per l’intera comunità palesina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, torna a splendere la targa per l’eroe Nicola Maiorano

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