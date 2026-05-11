Errevi System, in collaborazione con Netech, ha raggiunto un fatturato di 50 milioni di euro. L'azienda si occupa di soluzioni digitali e sicurezza informatica, con una particolare attenzione alle esigenze dei clienti. La partnership tra le due realtà ha contribuito a questa crescita, che si è concretizzata attraverso l'ampliamento dell'offerta e l'incremento delle attività sul mercato.

DALLE SOLUZIONI digitali alla sicurezza informatica con particolare attenzione ai clienti corporate. Errevi System (sedi a Reggio Emilia e Milano), azienda italiana attiva nel settore Ict e specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali su misura per il segmento corporate e grandi gruppi, ha acquisito il 100% del capitale sociale di Netech, società italiana con una consolidata esperienza nei servizi gestiti, nella cybersecurity e nelle soluzioni cloud. L’operazione rappresenta la prima acquisizione nella storia di Errevi System e segna l’avvio di un percorso strutturato che trasforma l’azienda in un gruppo tecnologico integrato. A seguito dell’acquisizione, Errevi System, sulla base della forte crescita degli ultimi anni, raggiunge un fatturato consolidato superiore a 50 milioni di euro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Errevi System con Netech porta il fatturato a 50 milioni

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