Errevi System acquisisce Netech | il gruppo punta ai 50 milioni di euro

Errevi System ha annunciato l'acquisizione di Netech, con l'obiettivo di raggiungere un fatturato di 50 milioni di euro. La mossa mira ad ampliare l'offerta tecnologica dedicata alle grandi imprese italiane, poiché il modello dei provider generalisti non risulta più sufficiente nel mercato attuale. La strategia si concentra sull'integrazione di servizi specializzati per rispondere alle esigenze di aziende di grandi dimensioni.

? Punti chiave Come cambierà l'offerta tecnologica per le grandi imprese italiane?. Perché il modello dei provider generalisti non basta più oggi?. Chi gestirà l'integrazione tra le competenze di Errevi e Netech?. Quali impatti avrà questa espansione sul mercato del Nord Ovest?.? In Breve Il gruppo supera i 120 professionisti con l'integrazione del team Netech.. Gianluigi Monti mantiene il management di Netech per garantire continuità operativa.. L'espansione territoriale punta a consolidare il Nord Ovest e l'Emilia-Romagna.. Il 2026 segna l'inizio di una fase di crescita strutturata nel settore ICT..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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