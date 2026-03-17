Il Gruppo Sebino acquisisce l’azienda marchigiana AVE Antincendi e punta a consolidare la presenza al Centro Sud

Il Gruppo Sebino ha acquisito AVE Antincendi, un’azienda con sede a Jesi (AN) che opera nel settore della sicurezza antincendio da oltre cinquant’anni e conta 12 dipendenti. Con questa operazione, il Gruppo Sebino intende rafforzare la propria presenza nelle regioni del Centro e del Sud Italia. L’accordo è stato ufficializzato di recente, segnando un passo importante per entrambe le realtà.

Il Gruppo Sebino rafforza la propria presenza sul territorio nazionale con l’acquisizione di AVE Antincendi, storica azienda con sede a Jesi (AN) attiva da oltre cinquant’anni nel settore della sicurezza antincendio con 12 dipendenti. L’operazione è stata realizzata attraverso Sebino Service Srl, la società del gruppo specializzata nella manutenzione e nella gestione evolutiva degli impianti antincendio, e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita e consolidamento territoriale del gruppo. Grazie all’ingresso di AVE Antincendi, Sebino rafforza il proprio presidio al centro-sud e in particolare nelle Marche, territorio caratterizzato da un tessuto industriale dinamico e da numerose realtà produttive e infrastrutturali che richiedono sistemi avanzati di protezione antincendio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Il gruppo Sebino acquisisce l’azienda marchigiana Ave Antincendi e consolida la presenza al Centro Sud Il Gruppo Sebino acquisisce l’azienda marchigiana AVE AntincendiBergamo – Jesi (AN), 16 marzo 2026 – Il Gruppo Sebino rafforza la propria presenza sul territorio nazionale con l’acquisizione di AVE Antincendi,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gruppo Sebino Temi più discussi: Il Gruppo Sebino acquisisce l'azienda marchigiana Ave Antincendi per consolidare la presenza al centro sud; Gruppo Sebino acquisisce Ave Antincendi e rafforza la presenza nelle Marche; Gruppo Sebino di Bergamo acquisisce Ave Antincendi di Jesi; Il Gruppo Sebino acquisisce l’azienda marchigiana AVE Antincendi. Gruppo Sebino di Bergamo acquisisce Ave Antincendi di JesiIl Gruppo Sebino (Bergamo) ha acquisito la Ave Antincendi, azienda di Jesi (Ancona) attiva da oltre cinquant'anni nel settore della sicurezza antincendio con 12 dipendenti. (ANSA) ... ansa.it Il Gruppo Sebino arriva in città: acquisita la Ave AntincendiIl Gruppo Sebino espande i propri confini e sceglie Jesi per consolidare la sua presenza nel Centro-Sud. Attraverso la ... msn.com Gruppo Sebino di Bergamo acquisisce Ave Antincendi di Jesi. Strategia di crescita sul territorio nazionale, ad oggi 11 le sedi in Italia #ANSA x.com Cerchi idee per il tempo libero Ecco alcuni dei prossimi eventi organizzati dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI: Capriolo, Brescia | 14 febbraio – Il Gruppo FAI Sebino e Franciacorta propone una visita al castello-convento di Capriolo, che domina dall'alto l'int - facebook.com facebook