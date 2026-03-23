Errani Paolini-Mihalikova Nicholls oggi WTA Miami 2026 | orario tv programma streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano nuovamente in campo quest’oggi per dare seguito all’avventura nel torneo di doppio femminile a Miami. Le campionesse olimpiche saranno opposte alla coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls. Un confronto, sulla carta, alla portata delle azzurre, il cui rendimento però sul cemento è tutto da valutare. Errani e Paolini hanno ben esordito contro il doppio composto dalla giapponese Shuko Aoyama e dalla norvegese Ulrikke Eikeri, vincendo col punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e cinque minuti e guadagnano così il pass per gli ottavi di finale. La sagacia tattica di Sarita e la solidità da fondo di Jasmine ben si sono amalgamate nella sfida contro la nipponica e la scandinava, ma è chiaro che negli ottavi il livello si alzerà. 🔗 Leggi su Oasport.it

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