Dove vedere in tv Errani Paolini-Maduzzi Paganetti WTA Roma 2026 | orario programma streaming

Lunedì 11 maggio, nel torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini disputeranno la loro prima partita. La competizione si svolge a Roma e l’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva. Per seguire le sfide, ci saranno anche opzioni di streaming disponibili, permettendo agli appassionati di seguire gli eventi in tempo reale.

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Sara Errani e Jasmine Paolini faranno il loro esordio lunedì 11 maggio nel torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, le due campionesse olimpiche e detentrici del titolo conquistato l’anno passato nella Capitale vorranno iniziare col piglio giusto la loro avventura romana affrontando la coppia formata da Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti. Un derby tricolore particolare, il cui esito dovrebbe essere nettamente ad appannaggio di ErraniPaolini. Il condizionale è d’obbligo sulla base della forma non straordinaria messa in mostra da Paolini, eliminata in singolare. Vedremo se il connubio con Sarita saprà darle quelle energie supplementari che nella sfida persa contro la belga Elise Mertens non ci sono state.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di... Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla tedesca Laura Siegemund e dalla russa Vera Zvonareva agli ottavi di finale del... Argomenti più discussi: Errani/Paolini per il riscatto in doppio: il tabellone a Roma, debutto con due giovani connazionali; Dal Circolo Tennis Bari agli Internazionali di Roma, debutto Vittoria Paganetti: sfiderà Paolini-Errani; Internazionali di Roma, la barese Vittoria Paganetti debutta nel doppio contro Paolini-Errani.