Una questione legale riguarda l’eredità di Mickey, che potrà ricevere i fondi solo dopo aver seguito una terapia obbligatoria. Restano da chiarire chi sarà incaricato di scegliere il terapeuta che dovrà seguire Mickey per accedere ai soldi. Nel frattempo, Arlo si prepara a cambiare vita dopo aver perso la protezione economica legata all’eredità.

? Domande chiave Chi deciderà quale terapeuta dovrà seguire Mickey per sbloccare i fondi?. Come cambierà la vita di Arlo dopo la perdita della protezione economica?. Perché il padre ha imposto una terapia invece di una semplice clausola?. Cosa accadrà al patrimonio se Mickey non riuscirà a completare le cure?.? In Breve Arlo perde la protezione finanziaria ricevuta dal padre dopo la sua scomparsa.. Mickey deve risolvere i traumi del passato per sbloccare i capitali.. L'esito del percorso con il terapeuta determina l'accesso ai fondi.. Mickey riceverà l’intera eredità lasciata dal padre a patto di seguire un percorso terapeutico obbligatorio, secondo quanto stabilito nelle ultime disposizioni testamentarie che scuotono la vita delle due sorellastre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eredità: per Mickey i soldi arrivano solo con una terapia obbligatoria

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