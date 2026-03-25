A Prato si è concluso con cinque condanne e due rinvii a giudizio il procedimento giudiziario legato a un episodio di riciclaggio. Le accuse riguardano un ristorante situato sotto le logge di piazza Mercatale, coinvolto nel riciclo di denaro proveniente da una truffa da diverse milioni di euro. Le persone coinvolte sono un uomo e i suoi familiari.

Prato, 25 marzo 2026 – Si è chiuso con cinque condanne e due rinvii a giudizio il processo a carico di Marco Prudente e dei suoi familiari accusati di aver riciclato (e autoriciclato) i soldi di una truffa milionaria nel ristorante “Zio Paperone” che si trovava sotto le logge di piazza Mercatale. Il ristornate non esiste più ma gli strascichi di quella storia – partita da una inchiesta ad Ancona – si sono trascinati fino a ora. Le Condanne. Il gip Camilla Tesi ha condannato Marco Prudente, difeso dagli avvocati Federico Febbo e Costanza Malerba, a tre anni e otto mesi, la madre Maria Rosaria Cocchiaro (difesa da Viola Assirelli) a tre anni e mezzo, l’ex compagna di Prudente a un anno e 10 mesi (pena sospesa), Emanuele Pagano (difeso da Luca Betti) a due anni, Maria Antonietta Ligorio a un anno e 10 mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riciclaggio nel ristorante, arrivano cinque condanne: ripuliti i soldi di una truffa milionaria

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