Daniel Radcliffe, noto per aver interpretato Harry Potter, si è espresso pubblicamente chiedendo che ai bambini attori venga garantita una terapia obbligatoria. La richiesta arriva in seguito a una tragedia che ha coinvolto Hollywood e riguarda la tutela del benessere psicologico dei giovani protagonisti del mondo dello spettacolo. Radcliffe ha sottolineato l’importanza di intervenire con misure specifiche per proteggere i minori coinvolti.

Daniel Radcliffe, l’attore britannico diventato famoso interpretando Harry Potter, ha lanciato un appello importante per la tutela della salute mentale dei giovani attori. A 36 anni, Radcliffe riflette sulla propria esperienza cresciuto sotto i riflettori e propone che la terapia diventi obbligatoria sui set per tutti i minori. L’attore sottolinea come la fama precoce, il successo e l’illusione di “ averlo tutto ” possano nascondere sofferenze invisibili e rischi psicologici seri, citando il tragico caso di un giovane collega che si è tolto la vita. L’attore ha ricordato un episodio particolarmente doloroso avvenuto anni fa, quando un giovane collega — anch’egli cresciuto sotto i riflettori — si tolse la vita dopo un periodo di forte pressione emotiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Daniel Radcliffe chiede terapia obbligatoria per i bambini attori dopo una tragedia che ha scosso Hollywood

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