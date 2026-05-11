Il Municipio 5 di Milano si è espresso con fermezza riguardo alla gestione del verde nel quartiere. La protesta riguarda sia la riduzione degli sfalci, motivata da scelte ambientaliste, sia il modo in cui viene curato il verde pubblico dall’azienda partecipata. I residenti sono insoddisfatti della situazione e hanno manifestato il loro disappunto rispetto alle decisioni prese e ai risultati ottenuti.

Milano – Municipio 5 in rivolta contro l’erba alta. Sia contro gli sfalci ridotti per motivi ambientalisti voluti dall’assessora al Verde Elena Grandi (“spesso inutili e invisi ai cittadini”), sia contro la gestione del verde da parte di Mm definita “inaccettabile”. In campo i due presidenti del “parlamentino“, il numero uno dell’assemblea Michele Valtorta e il presidente della Giunta municipale Natale Carapellese, entrambi esponenti del Partito democratico. Dem della maggioranza di centrosinistra che criticano la linea della verde Grandi. Il primo ad affondare il colpo è Valtorta: “Io sto dalla parte dei cittadini del nostro Municipio. Il primo problema che ci segnalano in questo periodo è proprio quello dell’erba alta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Erba alta, il Municipio 5 è in rivolta: sfalci ridotti e gestione Mm bocciati

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