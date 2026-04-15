In Consiglio torna la polemica sull' erba alta la replica | Entro la fine del mese terminato il giro di sfalci
In consiglio comunale torna la discussione sull'erba alta nelle strade della città. Un rappresentante ha dichiarato che entro la fine del mese verrà completato il ciclo di sfalci, aggiungendo che in alcune stagioni la crescita dell’erba è molto rapida e non si può intervenire su tutte le zone nello stesso momento. La questione è stata sollevata più volte nelle ultime riunioni, suscitando opinioni contrastanti tra i presenti.
“In certi periodi dell’anno è ovvio che ci sia una crescita imponente dell’erba, è impensabile soddisfare tutti contemporaneamente. In primavera la ripresa vegetativa è repentina e veloce, dipende dalla stagionalità, a cui si aggiunge l’impraticabilità delle aree verdi per poter operare coi mezzi.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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