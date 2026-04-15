In Consiglio torna la polemica sull' erba alta la replica | Entro la fine del mese terminato il giro di sfalci

In consiglio comunale torna la discussione sull'erba alta nelle strade della città. Un rappresentante ha dichiarato che entro la fine del mese verrà completato il ciclo di sfalci, aggiungendo che in alcune stagioni la crescita dell’erba è molto rapida e non si può intervenire su tutte le zone nello stesso momento. La questione è stata sollevata più volte nelle ultime riunioni, suscitando opinioni contrastanti tra i presenti.