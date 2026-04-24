Sfalci ridotti il Comune | Benefici ambientali

Il Comune ha annunciato che in quattordici aree, tra parchi e zone verdi, si procederà con la sperimentazione dello sfalcio ridotto e differenziato dell’erba. Questa iniziativa coinvolge diverse zone della città e mira a modificare le modalità di gestione delle aree verdi. La scelta riguarda specifiche aree pubbliche e si inserisce in un progetto di sperimentazione sulla gestione del verde urbano.

Sono quattordici le aree, tra parchi e zone verdi, in cui verrà sperimentata la pratica dello sfalcio ridotto e differenziato dell’erba. Questa modalità di gestione del verde urbano – spiega il Comune – prevede il regolare sfalcio dell’area lungo i percorsi pedonali e ciclabili, sui margini stradali e nelle zone maggiormente frequentate (come le aree gioco, quelle di sgambamento cani e quelle dotate di panchine), ed erba più alta in alcune porzioni interne specifiche e limitate. L’obiettivo? "Aumentare la biodiversità e tutelare l’ ecosistema, ottenendo benefici significativi per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici ". Come spiega Serana Pedrazzoli, assessora all’Ambiente, "restituire spazio alla natura in città è soprattutto un atto di responsabilità verso il futuro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfalci ridotti, il Comune: "Benefici ambientali" Notizie correlate USA: EPA di Trump abroga norme emissioni, a rischio il sistema Start&Stop e benefici ambientali.Washington – L'amministrazione statunitense guidata da Donald Trump ha compiuto una svolta radicale nelle politiche ambientali, eliminando i crediti... Non solo sfalci, ma "hotel" per gli insetti: la nuova strategia del Comune per il verde pubblicoA Forlimpopoli è iniziata da alcune settimane la campagna di sfalci del verde pubblico 2026, che proseguirà fino alla fine del mese di ottobre. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sfalci ridotti, il Comune: Benefici ambientali; Non solo sfalci, ma hotel per gli insetti: la nuova strategia del Comune per il verde pubblico; Gestione sostenibile del verde pubblico: al via il progetto pilota alla SpoletoSfera; Carpi, in quattordici parchi si sperimenta lo sfalcio ridotto. Montespertoli riduce gli sfalci per tutelare la natura urbanaIl Comune di Montespertoli avvia un progetto sperimentale di taglio selettivo del verde in cinque aree del territorio: da aprile a giugno, l’erba crescerà ... gonews.it Non solo sfalci, ma hotel per gli insetti: la nuova strategia del Comune per il verde pubblicoA Forlimpopoli è iniziata da alcune settimane la campagna di sfalci del verde pubblico 2026, che proseguirà fino alla fine del mese di ottobre. Il piano prevede una gestione degli interventi più fless ... forlitoday.it Capitolo 1: Calerno sfalci ridotti al Parco di via Grandi, da lunedì tracciamento delle aree interessate alla biodiversità lasciando libera la zona giochi. Nel 2026 ancora insieme Comune di Sant'Ilario d'Enza, Equa - Agrobiodiversità TreeCare Landscape e Nuov - facebook.com facebook A Gorizia studenti e botanici monitorano la biodiversità nel parco Basaglia con tecniche scientifiche e prati a sfalcio ridotto. #Friuli #Udine #Gorizia #Cultura x.com