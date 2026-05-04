Quando parla dello striscione a lui dedicato dalla curva si incrina un po’ la voce dall’emozione a Carmine Parlato. Non se lo aspettava quel tributo il mister spallino. "A prescindere da quel che sarà, hai portato grinta, passione e umiltà. Grazie mister": questo il tributo rivolto al tecnico a fine gara dalla curva Ovest. "L’ultima volta che ho avuto uno striscione è stato quando è mancato mio papà – racconta al termine del match –. Grazie a tutti. Non me lo aspettavo. Voglio dire però che senza i miei ragazzi, il direttore, la società, non vai da nessuna parte. E’ vero che noi ci occupiamo della parte tecnica, ma è tutto l’insieme che fa la differenza, siamo un’unica cosa che deve continuare a viaggiare nel modo più positivo possibile per portare questa città ad una categoria più sopra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo striscione della curva per Carmine Parlato: "Grazie, ma insieme facciamo la differenza"

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