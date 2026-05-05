Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via dalla Bulgaria, segnando una partenza dall’estero per la prima volta in molti anni. Questa scelta rappresenta una novità rispetto alle edizioni precedenti, che si sono sempre svolte in Italia. La decisione di partire dall’estero si inserisce in un percorso di rinnovamento e di apertura verso nuovi paesi, mantenendo vivo l’interesse per l’evento e per la sua storia.

L’evento più atteso dell’anno è ormai alle porte. Sta per scattare l’avventura che scriverà una nuova indimenticabile pagina di una magnifica storia sempre attuale e sempre pronta a rinnovarsi in base all’evolvere dei tempi. Inizia venerdì 8 e si concluderà domenica 31 maggio il Giro d’Italia 2026. La Corsa Rosa, giunta all’edizione numero 109, rinnova per la seconda volta consecutiva l’appuntamento con la Grande Partenza dall’estero e per farlo sceglie la Bulgaria, paese che ospiterà le prime tre tappe prima del ritorno in Italia. Sarà la prima tappa Nessebar-Burgas di 147 chilometri a dare ufficialmente il via alla gara. Quella della partenza fuori dai confini nazionali rappresenta una scelta inaugurata nel 1965 quando la sede prescelta fu San Marino e che quest’anno si rinnova per la sedicesima volta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: avvio dalla Bulgaria. Storia delle partenze dall’estero

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