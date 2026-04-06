Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina radunati oltre 800 giovani dall’Italia e dall’estero

Nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina si è svolto un rave party che ha coinvolto oltre 800 giovani provenienti dall’Italia e dall’estero. L’evento è iniziato sabato sera e è previsto che finisca nelle prossime ore. Le autorità hanno monitorato la situazione senza intervenire, mentre alcune persone presenti hanno riferito di aver partecipato all’evento in modo spontaneo e senza autorizzazioni ufficiali.

Circa 800 persone hanno partecipato a un rave party che si è tenuto nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Dalla serata di sabato 4 aprile centinaia di giovani, provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero, hanno raggiunto la località collinare. A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati alcuni residenti, che hanno notato la fila di auto e hanno sentito la musica ad alto volume. Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina Le parole del sindaco di Montecatini Val di Cecina Ancora 500 ragazzi presenti nel parco eolico per il rave party Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, oltre al sindaco di Montecatini Val di Cecina Francesco Auriemma, che hanno cercato di impedire l’arrivo di altre persone nella zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, radunati oltre 800 giovani dall’Italia e dall’estero Rave party alle turbine a Montecatini Val di Cecina con 800 giovani da tutta ItaliaMONTECATINI VAL DI CECINA – Un rave party non autorizzato sta tenendo impegnate da ieri notte le forze dell’ordine sulle colline dell’alta Val di... Rave party sulle colline toscane, l’allarme: “Festa festa con 800 giovani dall’Italia e dall’estero”Montecatini Valdicecina (Pisa), 5 aprile 2026 – Da ieri sera, sabato 4 aprile, è in corso un rave party nel parco eolico di Montecatini Valdicecina. Temi più discussi: Rave party sulle colline toscane, l’allarme: Festa con 800 giovani dall’Italia e dall’estero; Montecatini Val di Cecina, rave party con 800 persone; Rave party sulle colline di Montecatini Val di Cecina con 800 persone: scatta l’allarme, intervengono le forze dell'ordine; Notte fuori controllo: in 800 al rave party a Montecatini Val di Cecina. Rave party nel Pisano: partecipanti dimezzati, situazione sotto controlloRave party a Montecatini Val di Cecina. Partecipanti dimezzati, area presidiata da forze dell’ordine e situazione sanitaria sotto controllo ... gonews.it In 800 al rave party sulle collineMONTECATINI VAL DI CECINA: La segnalazione di un residente ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine intervenute da tutta la provincia ... toscanamedianews.it Rave party alle turbine a Montecatini Val di Cecina con 800 giovani da tutta Italia facebook Rave party sulle colline di Montecatini Val di Cecina con 800 persone: scatta l’allarme, intervengono le forze dell'ordine x.com