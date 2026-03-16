Al Dolby Theatre di Los Angeles, durante la cerimonia degli Oscar 2026, Leonardo DiCaprio si è presentato in compagnia di Vittoria Ceretti e di Kate Hudson, mentre Goldie Hawn e Jessie Buckley hanno attirato l'attenzione sul red carpet. Numerose star si sono alternate lungo il tappeto rosso, con abiti eleganti e sguardi puntati sui fotografi, creando un clima di grande attesa prima della consegna delle statuette.

Tra i più fotografati sul tappeto rosso c’era Timothée Chalamet, candidato come miglior attore per Marty Supreme. diventato negli ultimi giorni anche protagonista di meme e battute dopo la sua ormai celebre uscita infelice su opera e balletto, e tornato a casa senza statuetta. Con questa nomination l’attore è diventato il più giovane dai tempi di Marlon Brando a ottenere tre candidature agli Oscar, confermando il suo ruolo centrale nella nuova generazione di Hollywood. Accanto a lui - anche se arrivata separatamente - Kylie Jenner, che lo ha raggiunto direttamente all’interno del teatro. Sui social lei stessa aveva scherzato sulla sua presenza definendosi «in versione Jessica Rabbit». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leonardo DiCaprio per la prima volta con Vittoria Ceretti, Kate Hudson e mamma Goldie Hawn, Jessie Buckley in stato di grazia: dentro il red carpet degli Oscar 2026

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