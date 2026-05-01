Nella terza tappa della Global Champions League 2026, i Monaco Aces hanno vinto la competizione a Shanghai, chiudendo con il punteggio più alto. Nella stessa tappa, il cavaliere italiano ha concluso al secondo posto, in sella a un altro cavallo, mentre il suo avversario ha ottenuto un risultato simile. La gara si è svolta nell’arco di una giornata, con le squadre che hanno affrontato diversi percorsi ostacolati.

La terza tappa della Global Champions League 2026 ha consegnato alla storia di questa stagione il suo verdetto. Sul tracciato di Shanghai, le squadre del circuito equestre di salto ostacoli più prestigioso al mondo si sono sfidate in due intense manche: ecco come sono andate le cose nel dettaglio. A imporsi sono stati i Monaco Aces: il duo formato da Peder Fredricson (SV Vroom de la Pomme Z e Alcapone Des Carmille) e Yuri Mansur (Mister Jup e Vitiki) ha preceduto tutta la concorrenza facendo segnare il crono di 143.96, condito da 1 sola penalità complessiva. Alle loro spalle, a completare il podio in seconda e terza piazza si sono rispettivamente sistemati, i Riesenbeck International di un Emanuele Camilli (Chacco’s Girlstar) falloso nel primo round (8) e “pulito” nel secondo segmento di gara, che hanno chiuso con 139.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: i Monaco Aces sbancano Shanghai nella Global Champions League. Camilli è secondo con Riesenbeck

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