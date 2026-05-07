Una nave da crociera è stata fermata a causa di un focolaio di Hantavirus a bordo. Due persone sono state evacuate in condizioni gravi e portate in ospedale. La nave, diretta a Tenerife, ha attirato l’attenzione delle autorità europee, che hanno convocato una riunione per discutere della situazione. L’episodio ha generato attenzione sulle misure di sicurezza adottate durante le crociere in presenza di malattie infettive.

Sono state evacuate dalla nave da crociera MV Hondius due persone in gravi condizioni. L’imbarcazione è colpita da un focolaio confermato di Hantavirus. Sono a rrivate nei Paesi bassi per ricevere cura, mentre una terza persona, in condizioni stabili, sarebbe a bordo di un volo di evacuazione che ha subito un ritardo. Le informazioni sono state riferite da un operatore Oceanwide Expeditions, secondo quanto riporta la Bbc. I tre evacuati sono un britannico, un olandese e un tedesco. E proprio quest’ultimo, il cittadino tedesco di 65 anni era “strettamente associato” a una donna sua connazionale morta a bordo della nave il 2 maggio. Sono in totale 3 le persone decedute a bordo della nave da quando è salpata dall’Argentina un mese fa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hantavirus: nave diretta a Tenerife. Tre passeggeri evacuati, l’Ue convoca una riunione

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