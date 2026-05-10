Hantavirus passeggeri evacuati dalla Hondius trasferiti all' aeroporto di Tenerife

I passeggeri evacuati dalla nave Hondius, ormeggiata a Tenerife, stanno venendo trasferiti verso i loro Paesi di destinazione. La manovra si sta svolgendo in modo coordinato, senza segnalazioni di problemi. L’evacuazione si è resa necessaria a causa di un sospetto di infezione da hantavirus a bordo, e le autorità stanno gestendo la situazione secondo le procedure di sicurezza.

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I passeggeri evacuati dalla nave Hondius attraccati a Tenerife sono in corso di trasferimento verso i Paesi di destinazione. Le persone, vestite con dispositivi di protezione, sono state trasportate in autobus verso un aereo all’ aeroporto di Tenerife Sud. I cittadini spagnoli sono stati i primi a lasciare la nave MV Hondius, e sono stati trasferiti a bordo di piccole imbarcazioni che possono trasportare da cinque a dieci persone. Nessuno degli oltre 140 passeggeri a bordo presenta sintomi del virus. La nave da crociera ha raggiunto Tenerife nelle prime ore di domenica mattina, dopo essere partita da Capo Verde il 6 maggio. Tre persone sono morte dall’inizio dell’epidemia e cinque passeggeri sbarcati dalla nave sono risultati positivi all’ hantavirus, che può causare una malattia potenzialmente letale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus, passeggeri evacuati dalla Hondius trasferiti all'aeroporto di Tenerife ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Video: evacuati i passeggeri dalla nave da crociera colpita dall'hantavirus a Tenerife Notizie correlate Hantavirus, la Guardia Civil scorta i passeggeri della MV HONDIUS all'aeroporto di TenerifeA Tenerife continuano le operazioni di soccorso dei passeggeri della MV Hondius, la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus. Hantavirus, iniziato a Tenerife lo sbarco dei passeggeri dalla nave 'Hondius'Sono cominciate, dopo la valutazione sanitaria a bordo, le procedure a Tenerife per lo sbarco dei passeggeri della nave MV Hondius, su cui è stato... Argomenti più discussi: Hondius, si lavora a tracciare l'hantavirus. Domenica l'evacuazione della nave; Focolaio di hantavirus sulla crociera Mv Hondius: nuovo caso in Argentina non collegato ai contagi a bordo; Hantavirus, evacuazione dei passeggeri da nave focolaio inizierà l'11 maggio; Gli evacuati dalla nave dell'hantavirus saranno portati nei Paesi Bassi, ma la tempistica non è chiara.