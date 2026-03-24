Picchia e violenta una 65enne mentre fa jogging nel Modenese l'aggressore condannato a 12 anni

Lo scorso aprile, una donna di 65 anni è stata aggredita mentre correva a Tabina di Magreta, nel Modenese. Un uomo ha colpito e aggredito la vittima durante l’attacco. L’uomo coinvolto è stato condannato a 12 anni di reclusione. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e dei residenti della zona.

Aveva aggredito lo scorso aprile una donna di 65 anni a Tabina di Magreta mentre quest'ultima faceva jogging. Il giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, è stato condannato a 12 anni di reclusione con l'accusa di stupro, tentato omicidio e rapina pluriaggravate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il suicidio dell’aggressore sul bus a Napoli: si è tolto la vita nel bagno mentre era piantonato in ospedale. C’è una inchiestaAntonio Meglio, 39 anni, aveva già compiuto atti di autolesionismo nel carcere di Poggioreale. Diciottenne violentata in stazione. Aggressore condannato a 12 anniSan Zenone al Lambro (Milano) – Condannato a 12 anni di reclusione e all’espulsione dal territorio italiano, una volta scontata la pena, Harouna... Tutti gli aggiornamenti su Picchia e violenta una 65enne mentre fa... Temi più discussi: Dammi i soldi o ti ammazzo: la aspetta fuori dalla piscina per aggredirla. Tre arresti per violenza a Roma; Milano, tentano la rapina in metro davanti alla polizia locale: un arresto e agenti feriti; Minaccia e aggredisce la compagna davanti ai figli: 24enne condannato a 4 anni nel Brindisino; Termoli, picchia il clown dei conigli sul Corso Nazionale. Picchia una ragazza con una spranga e poi la violenta, arrestato(ANSA) - BERGAMO, 07 MAR - Quando lei si è rifiutata di consumare droga con lui, l'ha colpita al fianco con una spranga di ferro, così forte da farle perdere i sensi, l'ha trascinata in bagno e ha abu ... msn.com Picchia la moglie con una padella e la prende a morsi davanti al figlio piccolo, arrestato marito violentoIndagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Torre Annunziata: contestate violenze dal 2022 anche davanti al figlio minorenne ... fanpage.it Importuna una donna che passeggiava con il suo cane, poi picchia un carabiniere libero dal servizio. Con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali un 39enne di Sulmona è stato arrestato #LAquila #Cronaca - facebook.com facebook Rimini, picchia e insulta il marito davanti alla figlia: per la madre chiesti 3 anni e 6 mesi x.com