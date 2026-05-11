Enrico Galiano con il nuovo libro conquista la moglie di Max Pezzali | Grazie per aver trasformato le parole in emozioni
Un nuovo libro ha catturato l’attenzione di molti lettori, tra cui la moglie di un noto cantante. La donna ha commentato come la lettura l’abbia coinvolta profondamente, dicendo di aver sentito tutto più intensamente durante la lettura. La narrazione ha suscitato emozioni forti e ha lasciato un'impressione duratura, dimostrando come alcune opere letterarie possano attraversare i sentimenti e le sensazioni di chi le legge.
«Ci sono libri che si leggono e libri che ti attraversano. Questo mi ha tenuta incollata a ogni pagina facendomi sentire tutto più intensamente. Grazie Enrico Galiano per aver trasformato ancora una volta le parole in emozioni». A congratularsi con lo scrittore pordenonese è Debora Pelamatti che.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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