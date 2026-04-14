Il cuore non va a dormire | di cosa parla il nuovo libro di Enrico Galiano

Il nuovo libro di Enrico Galiano si apre con un messaggio che richiama l’idea di un viaggio semplice e imprevedibile. L’autore descrive il giorno in cui ha scritto il testo come un’esperienza intensa, simile a un’escursione con lo zaino, tra boschi e incertezze. La narrazione si concentra su emozioni e momenti di introspezione, senza riferimenti a eventi o personaggi specifici.

«Oggi è quel giorno. Scriverti è stato un viaggio, ma non di quelli in hotel all inclusive, più un viaggio di quelli che parti giusto con lo zaino e quattro cose, e dormi in mezzo ai boschi, e non sai bene cosa succederà. Adesso in viaggio ci vai tu, senza di me. Vai, e salutami tutti».Enrico.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo nuovo libro al Museo della Ceramica di ViterboLo storico dell'arte Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo nuovo libro dal titolo “Episodi di cultura artistica barocca a Viterbo.

Disagio giovanile, la lezione di Enrico GalianoModena, 28 marzo 2026 – Empatia, ascolto e consapevolezza: sono questi i temi che hanno guidato l’incontro con lo scrittore e insegnante Enrico...

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Arriva Il cuore non va a dormire: il nuovo romanzo bestseller del professore pop Enrico GalianoEnrico Galiano torna con Il cuore non va a dormire: un nuovo bestseller sulla verità dei sentimenti e le crepe dell'anima. In libreria dal 14 aprile. libreriamo.it

Enrico GalianoDialoga con l’autore: Giuliana Duret, docente e comitato editoriale della Fiera dei Librai di Bergamo ... ecodibergamo.it

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