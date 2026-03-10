Oltre 1.100 navi sono attualmente ferme nel Golfo Persico, a causa della crisi nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo. Questa situazione sta esercitando pressione sui mercati energetici internazionali, con ripercussioni dirette sulla disponibilità di petrolio e gas naturale. La crisi coinvolge diverse nazioni e ha attirato l’attenzione di operatori e governi di tutto il mondo.

Lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo, è diventato il centro di una crisi che rischia di avere ripercussioni sull'intera economia globale. Attualmente circa 1.100 navi mercantili sono bloccate nel Golfo Persico, impossibilitate a transitare oppure in attesa di garanzie di sicurezza che, per il momento, non sono state fornite. Questa situazione non rappresenta soltanto un problema logistico per il traffico marittimo, ma una minaccia diretta alla stabilità dei mercati energetici mondiali, da cui dipendono numerosi Paesi importatori di petrolio e gas. Un passaggio chiave per l'energia mondiale.

Crisi nello Stretto di Hormuz: oltre 1.100 navi ferme nel Golfo Persico e mercati energetici mondiali sotto pressione

