Fertilizzanti in ostaggio ecco l’effetto domino del caos nel Golfo

Le tensioni nel Golfo hanno portato a un blocco dei fertilizzanti, creando un effetto domino che coinvolge l’intera regione. Dallo stretto di Hormuz attraversa circa un quinto delle esportazioni mondiali di petrolio e gas liquefatto, e le problematiche attuali stanno influenzando anche queste rotte commerciali. La situazione sta generando preoccupazioni per le consegne e i mercati energetici internazionali.

Dallo stretto di Hormuz passa circa una quinta parte delle esportazioni di petrolio e di gas liquefatto. Ma non solo. Su quello snodo del trasporto marittimo globale transitano anche i fertilizzanti per le coltivazioni in tutto il mondo, prodotti dall’Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, principali esportatori di fertilizzanti a base di azoto, secondo i dati dell’Observatory of Economic Complexity ripresi dalla Bbc. Questo tipo di fertilizzanti, che si produce a partire del gas naturale, è utilizzato per le piantagioni della metà degli alimenti che consuma la popolazione mondiale. Tra le imprese che producono questo tipo di fertilizzanti c’è la Qatar Energy, che ha dovuto fermarsi per la situazione nella regione e il blocco del rifornimento del gas a causa dell’attacco dei droni e dei missili iraniani. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Fertilizzanti in ostaggio, ecco l’effetto domino del caos nel Golfo Articoli correlati “Incaglio”, “sofferenza”, “rientro immediato”: quando una segnalazione può farti chiudere l’attività, ecco l’effetto dominoTerniToday ospita la rubrica “Mani in tasca”, uno spazio sull’educazione finanziaria vista dal lato di chi paga: clienti, famiglie e partite Iva. Leggi anche: Lecco nel caos, Piazza (Lega): "Cantieri elettorali, ideologia e città ostaggio del traffico" Una raccolta di contenuti su Fertilizzanti in ostaggio ecco... Argomenti discussi: Stretto di Hormuz in ostaggio dell’Iran: ecco gli effetti sull’Italia; Iran, Coldiretti: Il blocco di Hormuz rischia di far esplodere i prezzi al supermercato. Stretto di Hormuz in ostaggio dell’Iran: ecco gli effetti sull’ItaliaLa guerra in Iran sta scatenando un altro enorme problema legato al commercio mondiale. Teheran ha dichiarato di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, ma da lì transita un terzo del conta ... affaritaliani.it