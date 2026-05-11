Energia geotermica tra antico e innovativo | pro e contro di una fonte necessaria

L’energia geotermica rappresenta una delle fonti di energia più antiche e allo stesso tempo più recenti in fase di sviluppo. Questa tecnologia sfrutta il calore proveniente dall’interno della Terra, utilizzandolo per generare elettricità o riscaldare edifici. Negli ultimi anni, sono stati avviati numerosi progetti per ampliare l’uso di questa risorsa, ma sono ancora presenti alcune sfide tecniche e ambientali da affrontare.

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