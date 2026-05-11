Energia geotermica tra antico e innovativo | pro e contro di una fonte necessaria
L’energia geotermica rappresenta una delle fonti di energia più antiche e allo stesso tempo più recenti in fase di sviluppo. Questa tecnologia sfrutta il calore proveniente dall’interno della Terra, utilizzandolo per generare elettricità o riscaldare edifici. Negli ultimi anni, sono stati avviati numerosi progetti per ampliare l’uso di questa risorsa, ma sono ancora presenti alcune sfide tecniche e ambientali da affrontare.
L’utilizzo dell’ energia geotermica potrebbe garantire una fusione tra energia antica e innovazione. L’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) nel rapporto State of Energy Innovation ha messo in evidenza come la geotermia «super hot» potrebbe rappresentare una fonte di «energia pulita e costante» in grado di permettere il passaggio dai combustibili fossili. Tra i progetti nel settore figura la startup Quaise Energy, nello stato dell’ Oregon, che ha espresso la volontà di voler costruire entro il 2030 la prima centrale geotermica super hot al mondo. Gli sviluppi dell’energia geotermica, una fonte necessaria. L’energia geotermica, così come il suo impiego, non è una novità.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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