Google ha introdotto una nuova funzione chiamata Personal Intelligence, che analizza e interpreta i dati della vita digitale degli utenti. La funzione raccoglie informazioni da vari servizi e applicazioni, offrendo suggerimenti e riepiloghi personalizzati. Questa novità mira a migliorare l’esperienza dell’utente, ma solleva anche questioni riguardo alla privacy e alla gestione dei dati sensibili.

Google ha appena alzato l’asticella dell’intelligenza artificiale personale. Si chiama Personal Intelligence ed è l’evoluzione più ambiziosa del rapporto tra tecnologia e quotidianità: un sistema che connette i puntini tra Gmail, Google Foto, le tue ricerche e tutto quello che fai nell’ecosistema Mountain View per offrirti risposte su misura, cucite addosso come un abito sartoriale. Non più suggerimenti generici o liste dei top 10 che valgono per tutti. Qui parliamo di un’AI che sa cosa hai comprato la settimana scorsa, dove sei stato in vacanza l’anno prima e quale marca preferisci quando si tratta di scarpe. L’annuncio arriva con un’espansione negli Stati Uniti che tocca tre pilastri dell’esperienza Google: AI Mode nella Ricerca, l’app Gemini e Gemini integrato in Chrome. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Personal Intelligence di Google: vantaggi (e rischi) della nuova funzione che legge la tua vita digitale

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