Cottura su pietra quali cibi sono più adatti e i vantaggi

La cottura su pietra, utilizzata con materiali come l’ollare o la pietra lavica, sta diventando sempre più popolare tra gli appassionati di cucina. Questo metodo permette di preparare diversi tipi di alimenti, con vantaggi legati alla distribuzione uniforme del calore e alla riduzione dell’uso di oli o grassi aggiuntivi. Molti scelgono questa tecnica per i benefici che promette di offrire durante la preparazione dei pasti.

La cottura su pietra, sia essa ollare o lavica, è un trend in ascesa negli ultimi anni, complici i suoi rinomati benefici salutistici. Di fatti, sfruttare l’antiaderenza naturale di queste superfici, consente di limitare o eliminare del tutto l’addizione di oli e burri, contenendo i grassi. Ma non è solo una buona strategia dietetica a rendere la cottura su pietra così famosa, infatti i suoi maggiori pregi sono organolettici. La preparazione dei cibi risulta stabile e omogenea, esaltando i sapori naturali degli alimenti, mantenendoli morbidi e evitando bruciature. La cottura è uniforme, lenta, digeribile grazie all’assenza di lipidi aggiuntivi, gli aromi sono più intensi, i sapori esaltati. 🔗 Leggi su Dilei.it

