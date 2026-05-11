Energia e carburanti Cna punta sui gruppi d’acquisto per contenere i rincari

Le materie prime e i carburanti hanno registrato un aumento superiore al 25%, mentre i prezzi dell’energia sono cresciuti oltre il 60%. Questa escalation dei costi sta determinando un impatto economico sempre più consistente sui bilanci delle imprese. Per fronteggiare questa situazione, la Confederazione nazionale dell’artigianato ha deciso di puntare sui gruppi d’acquisto, strumenti che permettono di aggregare le richieste e negoziare condizioni più favorevoli.

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Materie prime e carburanti in aumento di oltre il 25%, energia cresciuta anche oltre il 60% e un impatto economico sempre più pesante sui bilanci delle imprese. La crisi di Hormuz continua a produrre effetti sul sistema produttivo e sui consumi, ma Cna Padova e Rovigo prova a contenere i rincari.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carburanti sempre più cari: il governo valuta l’accisa mobile per contenere i rincariABBONATI A DAYITALIANEWS L’aumento del petrolio e l’impatto su benzina e gasolio Tra gli effetti più evidenti del nuovo conflitto nell’area del Golfo... Cna: "Energia e caro carburanti. Allarme nel mondo produttivo"L’instabilità dello scenario internazionale continua a riversarsi con forza sui mercati dell’energia, dei carburanti e delle materie prime, generando... Argomenti più discussi: Energia e carburanti, Cna punta sui gruppi d’acquisto per contenere i rincari; Carburanti, taglio accise prorogato al 22 maggio. Cna. Caro energia costerà 1000 euro a famiglia; Rialzo dei prezzi di energia e carburanti, CNA: La spesa per le famiglie aumenta di mille euro; Cna, nel 2026 fino a 1.300 euro in più a famiglia per energia e carburanti.