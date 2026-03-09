Il prezzo dei carburanti continua a salire, con il governo che sta valutando l’introduzione dell’accisa mobile per cercare di contenere i rincari. L’aumento del petrolio, causato dal nuovo conflitto nel Golfo, ha già portato a un incremento immediato dei costi di benzina e gasolio, influenzando direttamente le tasche dei consumatori italiani.

L'aumento del petrolio e l'impatto su benzina e gasolio. Tra gli effetti più evidenti del nuovo conflitto nell'area del Golfo c'è il rapido incremento del prezzo del petrolio, una dinamica che ha già avuto conseguenze dirette per i consumatori italiani. Nelle ultime settimane, infatti, benzina e gasolio hanno registrato nuovi aumenti, facendo crescere le preoccupazioni per una possibile escalation dei costi. Il timore diffuso è che la crescita dei prezzi possa trasformarsi in una spirale difficile da fermare, con ripercussioni pesanti per famiglie e imprese. Proprio per questo motivo il governo ha avviato un monitoraggio costante dell'andamento dei carburanti, con l'obiettivo di individuare eventuali anomalie o fenomeni speculativi.

© Dayitalianews.com - Carburanti sempre più cari: il governo valuta l’accisa mobile per contenere i rincari

