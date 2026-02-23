Un welfare d’eccellenza Anche il pane ai dipendenti
Masoni Industria Conciaria Spa ha deciso di offrire il pane ai propri dipendenti, creando un welfare d’eccellenza. La scelta nasce dalla volontà di migliorare il benessere sul posto di lavoro e rafforzare il senso di comunità tra gli operai. La novità ha coinvolto tutti gli aspetti della routine aziendale, con l’obiettivo di favorire un ambiente più sereno e produttivo. La misura ha già suscitato interesse tra le altre imprese della zona.
SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa) Fra le " Imprese Vincenti " selezionate nella tappa fiorentina, ecco Masoni Industria Conciaria Spa di Santa Croce sull’Arno (Pisa). Di primaria importanza nel settore conciario, l’azienda si dedica alla produzione e lavorazione di pellami di vitello altamente pregiati, indirizzati verso il mercato del lusso. Conta tra i propri clienti le più importanti case di moda mondiali, a loro volta alla ricerca dell’alta qualità ma anche di processi sempre più eco-sostenibili e di basso impatto ambientale. Nel 2025, la Masoni Industria Conciaria SpA ha registrato 45.640 milioni di euro di fatturato, di cui il 20% determinato dall’export. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Pane fresco per tutti i dipendenti. Il Welfare aziendale di Masoni SpaIl welfare aziendale di Masoni Spa si impegna a offrire ai propri dipendenti benefit concreti e quotidiani.
Leggi anche: Novità assoluta: il welfare arriva ai dipendenti comunali
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: INNO WELFARE, Premio Best Practice per gli Enti del Terzo Settore in Puglia – 6 marzo 2026; DEAFORM ED IL NUOVO SISTEMA DI WELFARE AZIENDALE: L’INCONTRO A BELLIZZI IL 26 FEBBRAIO; Servizi Civici S.p.A. cambia passo: focus su Welfare, Conciliazione Vita-Lavoro e Valorizzazione del Personale; Emil Banca lancia Emi: la nuova mutua multisettore per il welfare di soci e clienti.
Una solida rete che continua a distinguersi per qualità e innovazioneIeri tappa reggiana per l’assessora regionale a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e Scuola, Isabella Conti. Una giornata ... msn.com
Tra il centro storico di Perugia e la spiritualità di Assisi, la III ITE in Umbria visita l’eccellenza dell’azienda Brunello Cucinelli a Solomeo — alla scoperta dei reparti produttivi e del suo modello di welfare aziendale — e la Perugina: i ragazzi hanno conosciuto la - facebook.com facebook