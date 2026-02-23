Un welfare d’eccellenza Anche il pane ai dipendenti

Masoni Industria Conciaria Spa ha deciso di offrire il pane ai propri dipendenti, creando un welfare d’eccellenza. La scelta nasce dalla volontà di migliorare il benessere sul posto di lavoro e rafforzare il senso di comunità tra gli operai. La novità ha coinvolto tutti gli aspetti della routine aziendale, con l’obiettivo di favorire un ambiente più sereno e produttivo. La misura ha già suscitato interesse tra le altre imprese della zona.