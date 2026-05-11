En plein di medaglie per le ballerine del DLF alla Coppa Toscana
Le ballerine del DLF hanno conquistato diverse medaglie alla Coppa Toscana, portando a casa risultati importanti. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole stabilite, con le atlete che hanno presentato esibizioni di alto livello. La manifestazione ha coinvolto diverse categorie di danza, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La partecipazione delle squadre si è svolta secondo il programma previsto, senza incidenti o problemi di rilievo.
“La danza è la madre di tutte le arti. La musica e la poesia esistono nel tempo; la pittura e l’architettura nello spazio. Ma la danza vive contemporaneamente nel tempo e nello spazio. Prima di affidare le sue emozioni alla pietra, al suono, l’uomo si serve del suo corpo per organizzare lo spazio.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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