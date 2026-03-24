En plein No in dieci province su dieci in Toscana | Livorno e Firenze in top five nazionale città del No

In Toscana, tutte le dieci province hanno registrato una vittoria del No nel referendum sulla giustizia. Livorno e Firenze si sono posizionate tra le prime cinque città a livello nazionale per il risultato del No. La regione ha raggiunto il 58% di consensi contrari, mentre l’affluenza generale ha superato il 66% in Emilia Romagna. I dati mostrano una netta prevalenza del voto negativo in tutta la regione.

Toscana grande protagonista nella vittoria del No nel referendum giustizia. Non soltanto leader di affluenza, con l’Emilia Romagna oltre il 66%, con il no toscano al 58.16%. Ma con un en plein di no in tutte le dieci province toscane compatte nel respingere la riforma costituzionale Meloni-Nordio. E con en plein di no in tutti i Comuni capoluogo in Toscana. Con Livorno e Firenze nella top five delle città italiane del No. Livorno con 67.63% alle spalle di Napoli, Palermo, e Bologna, seguita da Firenze, 66.57%. A dire no in Toscana non soltanto i tre comuni capoluogo amministrati dal centrosinistra, vale a dire con Livorno, sindaco Luca Salvetti, Pd, e Firenze, sindaca Sara Funaro, Pd, e Carrara guidata da amministrazione sindaca Serena Arrighi, Pd, 56,16%. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - En plein No in dieci province su dieci in Toscana: Livorno e Firenze in top five nazionale città del No Articoli correlati Ravenna nella "top ten" nazionale del risparmio: è tra le dieci città d'Italia con l'inflazione più bassaIn una classifica composta da 78 città, Forlì-Cesena si posiziona al 58esimo posto, 30 posti più in basso rispetto alla media nazionale, con... Campionato Uisp. La Disperata allunga. Dieci vittorie su dieciFa dieci vittorie su dieci la Disperata Scarlino (nella foto) che continua nel suo percorso da record in vetta al girone Nord del calcio Uisp.