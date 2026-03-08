Basket serie B | En plein Pielle con Imola Turchetto | Chiusa una settimana perfetta ora pensiamo alla Coppa Italia VIDEO

La Pielle ha vinto contro Imola con il punteggio di 73-67 al PalaMacchia, chiudendo una settimana con tre vittorie in sei giorni. Turchetto ha dichiarato che la settimana è stata perfetta e che ora la squadra si concentrerà sulla Coppa Italia. La partita è stata disputata davanti a un pubblico che ha seguito con attenzione l’incontro.

Il coach ha elogi per tutti: "Tutti quelli che lavorano per la squadra la fanno rendere al meglio". Sul mercato: "Ci stiamo muovendo" La Pielle batte 73-67 l’Andrea Costa Imola al PalaMacchia, chiudendo così una settimana perfetta da tre successi in sei giorni. Una gara prima dominata, poi sofferta e alla fine vinta con esperienza davanti a un pubblico come sempre caldissimo. Il miglior viatico, dunque, per iniziare la settimana che porterà i ragazzi di Turchetto alle Final Four di coppa Italia in programma al PalaFlaminio di Rimini sabato 14 e domenica 15 marzo. "I ragazzi hanno fatto una grande partita – dice coach Turchetto -, nel primo tempo abbiamo segnato tanto su tiri ben costruiti, nel secondo tempo meno bene in attacco anche per un po’ di fatica, mentre in difesa abbiamo fatto benissimo per tutti i quaranta minuti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Basket, serie B | Cuore Pielle oltre le avversità, Turchetto: "Tutto il popolo biancoblù deve essere orgoglioso di questo gruppo". VIDEONella conferenza successiva alla vittoria sulla Virtus Imola coach Andrea Turchetto, più che parlare della partita in sé, ha voluto omaggiare il...

Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-UP Imola 73-67:l'Andrea Costa spaventa la Pielle, ma al PalaMacchia non si passaI ragazzi di Turchetto dominano la prima metà di gara ma rischiano di rovinare tutto nel finale.

