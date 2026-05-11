Empoli salvezza in numeri Recupero ancora decisivo

L’Empoli ha ottenuto la salvezza grazie a un gol di Shpendi nel recupero contro il Monza, che ha fissato il risultato sul 2-2. La rete ha permesso alla squadra di rimanere in Serie B, evitando i play-out e confermando la permanenza anche per la prossima stagione. La partita si è conclusa con un finale emozionante, determinato da un episodio negli ultimi minuti.

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Contrariamente a quanto sembrava potesse essere l’epilogo della stagione azzurra, il sigillo allo scadere di Shpendi contro il Monza valso per il 2-2 finale ha sancito la permanenza dell’Empoli in Serie B anche per la prossima stagione, senza dover passare dal limbo dei play-out. Arrivati dunque al finale di stagione, per fortuna una dal lieto fine, è il momento di tirare le somme. Anzi, i numeri: inevitabile partire proprio dal 91, minutaggio che il tabellone dell’U-Power Stadium segnava al momento della rete dell’attaccante azzurro che ha fatto esplodere il popolo azzurro; minuti di recupero che sono stati fondamentali anche l’ultima volta...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, salvezza in numeri. Recupero ancora decisivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronostico Bari-Empoli: la salvezza è ancora conquistabileBari-Empoli è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La... Pagelle Parma Pisa: Elphege l’uomo della salvezza, ancora decisivo VOTIMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Argomenti più discussi: Bari, tutte le combinazioni in 90’: dalla retrocessione alla salvezza, può ancora succedere di tutto; Serie A, salvezza e playoff: negli ultimi 90’ di Serie B può succedere di tutto!; Venezia fa festa: promossa in A. Caos nella lotta salvezza: la nuova classifica di Serie B; Corsi dopo la salvezza: Questa vale una promozione. Dal mea culpa al futuro societario. Stadi così vuoti? Fiorentina v Lazio - Reddit reddit