Pagelle Parma Pisa | Elphege l’uomo della salvezza ancora decisivo VOTI

Nel match tra Parma e Pisa, Elphege si conferma come protagonista decisivo, contribuendo alla vittoria con interventi importanti. I voti ai giocatori riflettono le loro prestazioni, con alcuni protagonisti che si sono distinti per impegno e rendimento. La partita, valida per la 34ª giornata di campionato, ha visto le due squadre confrontarsi in un incontro che ha avuto un peso significativo nella classifica finale. I giudizi sui singoli si concentrano sulle prestazioni sul campo e sui momenti chiave della gara.

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