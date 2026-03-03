Nella ventottesima giornata di Serie B, si gioca la partita tra Bari ed Empoli. Il Bari, dopo aver vinto in trasferta contro la Sampdoria, cerca di consolidare le speranze di salvezza. La partita sarà visibile in tv e streaming, con le formazioni che sono state ufficializzate. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre.

Bari-Empoli è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La vittoria sul campo della Sampdoria, importante e bellissima, ha ridato nuove speranze al Bari di Moreno Longo. Che dopo due affermazioni in trasferta in questa sua nuova avventura in Puglia cerca la prima gioia in casa, davanti al pubblico amico. La classifica si è evidentemente accorciata: adesso dalla salvezza diretta sono solamente quattro i punti che dividono una squadra che da quando ha perso la Serie A all’ultimo secondo non riesce in nessun modo a riprendersi. Un colpo mortifero quello di due anni fa, lo ricordiamo tutti, che è evidente stia ancora lasciando strascichi adesso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bari-Empoli: la salvezza è ancora conquistabile

