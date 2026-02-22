Juventus Genoa Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Juventus e Genoa Under 16 si affrontano per la diciannovesima giornata del campionato 202526, dopo aver concluso le ultime partite con risultati stretti. La partita si gioca in un campo umido, influenzato dalle condizioni meteo, e vede entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti. I giovani calciatori mostrano determinazione e si impegnano in azioni rapide, cercando di superare le difese avversarie. La gara prosegue intensamente fino al fischio finale.

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro lo Spezia in casa affronta il Genoa nella gara valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 16:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Genoa Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Genoa Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Genoa Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

