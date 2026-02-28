Verona Napoli 1-2 Lukaku regala tre punti agli azzurri allo scadere | cosa è successo al Bentengodi

Durante la partita tra Verona e Napoli, l'incontro si è concluso con il risultato di 1-2 a favore degli azzurri. Lukaku ha segnato il gol decisivo negli ultimi minuti, regalando così tre punti alla squadra ospite. La partita si è svolta al Bentegodi, con entrambe le formazioni che hanno dato battaglia fino al fischio finale.

di Francesco Spagnolo Verona Napoli 1-2, la rete di Lukaku allo scadere regala tre punti d'oro ai partenopei. Una vittoria fondamentale per la squadra di Conte. Un finale al cardiopalma ha deciso la sfida tra Verona Napoli, valida per il campionato di Serie A. Quella che sembrava essere una partita destinata al pareggio si è trasformata in un trionfo per gli uomini di Antonio Conte grazie a una zampata allo scadere del suo uomo più rappresentativo. Il match si sblocca quasi subito grazie a Rasmus Hojlund. Al 3?, l'attaccante danese svetta più in alto di tutti: Hojlund è il più veloce e di testa infila il pallone nel sette di sinistra. Nonostante il vantaggio lampo, il Napoli non riesce a chiudere la pratica, permettendo al Verona di restare in partita.